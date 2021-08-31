Переводы из Украины за границу

  • За первое полугодие 2021 года (январь июнь) из Украины за границу через системы перевода средств было осуществлено 388,58 миллиона переводов.
  • Общая сумма переводов составила 166 миллиардов гривен, или 5,97 миллиарда долларов.

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Средняя сумма перевода

Средняя сумма перевода в пределах Украины за январь июнь 2021 года составила 427 гривен, против 360 гривен в прошлом году.

Чаще всего за первую половину 2021 года переводили на территорию:

  • России 29%,
  • Грузии 17%,
  • Турции 5%,
  • Азербайджана – 5%,
  • Польши 4%.

Переводы в Украину из-за границы

Не только за границу в течение первого полугодия пересказывали украинцы, но и наоборот. Среди стран-лидеров, из которых через системы перевода в Украине больше всего поступило средств из:

  • США – 19%,
  • Израиль 13%,
  • Италии 12%,
  • России 7%,
  • Германии 6%.

В какие области из-за границы больше всего переводили средства

  • Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Львовская область.

Сумма переводов

  • В общем в Украину через системы перевода средств было направлено 1 470 миллионов долларов, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Средняя сумма одного перевода в Украину выросла на 6,9% до 400 долларов.

Как переводили средства украинцы

  • В пределах Украины подавляющее большинство (99,98%) переводов средств за границу были осуществлены через системы перевода средств, созданные резидентами.
  • Что касается трансграничных переводов, здесь лидерство держат системы перевода средств, созданные нерезидентами. Через них осуществлено 88,68% переводов в Украину и 97,1% – из Украины.

Работа систем перевода средств в первом полугодии 2021

Работа систем перевода средств в первом полугодии 2021 года / Инфографика НБУ