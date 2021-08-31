Переводы из Украины за границу
- За первое полугодие 2021 года (январь – июнь) из Украины за границу через системы перевода средств было осуществлено 388,58 миллиона переводов.
- Общая сумма переводов составила 166 миллиардов гривен, или 5,97 миллиарда долларов.
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Средняя сумма перевода
Средняя сумма перевода в пределах Украины за январь – июнь 2021 года составила 427 гривен, против 360 гривен в прошлом году.
Чаще всего за первую половину 2021 года переводили на территорию:
- России – 29%,
- Грузии – 17%,
- Турции – 5%,
- Азербайджана – 5%,
- Польши – 4%.
Переводы в Украину из-за границы
Не только за границу в течение первого полугодия пересказывали украинцы, но и наоборот. Среди стран-лидеров, из которых через системы перевода в Украине больше всего поступило средств из:
- США – 19%,
- Израиль – 13%,
- Италии – 12%,
- России – 7%,
- Германии – 6%.
В какие области из-за границы больше всего переводили средства
- Киев,
- Днепропетровская область,
- Львовская область.
Сумма переводов
- В общем в Украину через системы перевода средств было направлено 1 470 миллионов долларов, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Средняя сумма одного перевода в Украину выросла на 6,9% до 400 долларов.
Как переводили средства украинцы
- В пределах Украины подавляющее большинство (99,98%) переводов средств за границу были осуществлены через системы перевода средств, созданные резидентами.
- Что касается трансграничных переводов, здесь лидерство держат системы перевода средств, созданные нерезидентами. Через них осуществлено 88,68% переводов в Украину и 97,1% – из Украины.
Работа систем перевода средств в первом полугодии 2021 года / Инфографика НБУ