Кто зарабатывает больше: какая разница между зарплатами мужчин и женщин в Украине

Разрыв в заработных платах между мужчинами и женщинами в Украине сократился. Во 2 квартале 2021 года женщины в среднем зарабатывают 82,6% от зарплаты мужчин.

Средняя зарплата женщин составляет 12 553 гривны. Мужчины ежемесячно получают больше – 15 189 в украинской валюте. Таковы данные Государственной службы статистики Украины.

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Какая ситуация по зарплатам была раньше:

в первом квартале 2021 года зарплата женщин составляла 11 670 гривен – 82,2% от зарплаты мужчин (14 091 гривна).

от зарплаты мужчин (14 091 гривна). в четвертом квартале 2020 года зарплата женщин была 11 558 гривен – 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 гривны).

от зарплаты мужчин (14 203 гривны). в третьем квартале 2020 года – 10 409 гривен – 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 гривен).

от зарплаты мужчин (13 338 гривен). во втором квартале 2020 года 9 740 гривен – 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 гривен).

Средняя зарплата в Украине – 13,5 тысячи гривен

Отметим, что в январе – июле 2021 года средняя заработная плата в Украине составляла почти 13,5 тысячи гривен. Больше всего украинцы зарабатывают в Киеве, в среднем – более 19 600 гривен. Наименьшие заработки на Кировоградщине – более 10 700 в украинской валюте.

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