Кто уже отказался от российской нефти и газа и какие санкции наложил
Источник:Центр противодействия дезинформации
Мир продолжает отказываться от российских энергоносителей из-за агрессии против Украины. Россия уже становится энергетическим изгнанником, а ее экономике грозит дефолт.
Как мир отказывается от российской нефти и газа
Евросоюз представил план полного отказа от газа, нефти и угля из России до 2030 года. К сожалению, Европа пока в зависимости от поставок из России, ведь невозможно перенастроиться на новые источники за один день. Но уже в этом году Европейская комиссия планирует заменить более 70% импорта российского газа.
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США запретили весь импорт российской нефти, сжиженного газа и угля. Теперь порты США не будут принимать такой груз.
Великобритания прекращает импорт российской нефти до конца 2022 года. Напомним также, что британско-голландская транснациональная корпорация Shell официально отказалась от закупок углеводородов из России, а также сворачивает производственную деятельность и закрывает свои АЗС в России
Таких стран станет больше
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении полностью отказаться от импорта сырой нефти из России до конца 2022 года
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью от него отказаться. Правда, на это нужно время.
- А опрос в Польше показал, что почти 68% поляков высказались за отказ от российского газа, нефти и угля.
Отметим, что у России уже начались проблемы с продажей своей нефти. Как сообщают аналитики Goldman Sachs, более половины российской нефти, экспортируемой из портов, остается непроданной.
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