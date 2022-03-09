Кто уже отказался от российской нефти и газа и какие санкции наложил

Мир продолжает отказываться от российских энергоносителей из-за агрессии против Украины. Россия уже становится энергетическим изгнанником, а ее экономике грозит дефолт.

Как мир отказывается от российской нефти и газа

Евросоюз представил план полного отказа от газа, нефти и угля из России до 2030 года. К сожалению, Европа пока в зависимости от поставок из России, ведь невозможно перенастроиться на новые источники за один день. Но уже в этом году Европейская комиссия планирует заменить более 70% импорта российского газа.

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США запретили весь импорт российской нефти, сжиженного газа и угля. Теперь порты США не будут принимать такой груз.

Великобритания прекращает импорт российской нефти до конца 2022 года. Напомним также, что британско-голландская транснациональная корпорация Shell официально отказалась от закупок углеводородов из России, а также сворачивает производственную деятельность и закрывает свои АЗС в России

Таких стран станет больше

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении полностью отказаться от импорта сырой нефти из России до конца 2022 года

Джастин Трюдо объявил о намерении полностью отказаться от импорта сырой нефти из России до конца 2022 года Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью от него отказаться. Правда, на это нужно время.

Олаф Шольц заявил, что Германия планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью от него отказаться. Правда, на это нужно время. А опрос в Польше показал, что почти 68% поляков высказались за отказ от российского газа, нефти и угля.

Отметим, что у России уже начались проблемы с продажей своей нефти. Как сообщают аналитики Goldman Sachs, более половины российской нефти, экспортируемой из портов, остается непроданной.

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