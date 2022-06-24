Кто пообещал Украине больше денег: мировой рейтинг

Десятки стран выделяют Украине миллионы, а иногда миллиарды евро. Какие страны оказались самыми большими нашими друзьями, рассказываем в материале.

В пятерку стран, пообещавших оказать больше всего помощи, вошли США, Великобритания, Германия, Польша и Канада. Об этом свидетельствуют данные Kiel Institute за период с 24 февраля по 7 июня.

Интересно С друзьями лучше: как получить 420 долларов за рефералов

Кто пообещал больше всего

США пообещали Украине 42,67 млрд евро. Более половины этой суммы пойдет на военную помощь (почти 24 миллиарда евро), остальные распределятся между финансовой и гуманитарной помощью: 9,9 миллиарда и 8,8 миллиарда евро соответственно. В целом это 0,21% от ВВП мощнейшей экономики мира.

пообещали Украине 42,67 млрд евро. Более половины этой суммы пойдет на военную помощь (почти 24 миллиарда евро), остальные распределятся между финансовой и гуманитарной помощью: 9,9 миллиарда и 8,8 миллиарда евро соответственно. В целом это 0,21% от ВВП мощнейшей экономики мира. Великобритания проявила себя великим другом Украины, пообещав 4,84 миллиарда евро. Половина этой суммы уйдет или уже ушла на военную помощь.

проявила себя великим другом Украины, пообещав 4,84 миллиарда евро. Половина этой суммы уйдет или уже ушла на военную помощь. Третье место по обещанной сумме заняла Германия – 3,29 миллиарда евро. Но следует отметить, что Германия не выполняла много своих обещаний, по крайней мере, в период до 7 июня она поставила лишь треть обещанного оружия и техники.

– 3,29 миллиарда евро. Но следует отметить, что Германия не выполняла много своих обещаний, по крайней мере, в период до 7 июня она поставила лишь треть обещанного оружия и техники. Польша , всегда защищавшая европейское стремление Украины, не подвела. Соседняя страна пообещала выделить 2,75 миллиарда евро: почти две трети этой суммы имеют целью именно военную помощь.

, всегда защищавшая европейское стремление Украины, не подвела. Соседняя страна пообещала выделить 2,75 миллиарда евро: почти две трети этой суммы имеют целью именно военную помощь. Не сильно отстала от помощи Канада с большой украинской диаспорой. Она пообещала Украине 2,19 млрд евро, но в основном это финансовая помощь для поддержки украинской экономики.

В десятку также вошли Франция, Япония, Норвегия, Италия и Швеция. Детальнее смотрите на интерактивной карте. Для получения подробной информации по каждой стране наведите или нажмите на страну.

Обратите внимание, что страны ЕС помогают не только как отдельные государства, но и как страны-члены Европейского Союза. Европейская Комиссия и Европейский Совет пообещали Украине 11,53 миллиарда евро. Но эта сумма включает только финансовую и гуманитарную помощь.

Кто отдает больше всего

Следует понимать, что наши международные партнеры существенно разнятся в своем экономическом развитии и способности того, что могут отдать Украине. Ведь для кого-то сумма в 1 миллиард существенно ничего не изменит, а для других – это непосильная сумма, но они готовы помогать тем, чем смогут. Поэтому очень интересно посмотреть, какую часть своего ВВП страны выделяют на помощь Украине.

По этому показателю безоговорочным лидером является Эстония, которая готова выделить для Украины 0,87% своего ВВП. Значительную долю пообещала и Латвия – 0,73%. Польша готова выделить около полупроцента своего ВВП. Еще одна балтийская страна – Литва – пообещала 0,31% ВВП, а США – 0,21%. В десятку вошли также Великобритания, Чехия, Норвегия, Канада и Греция. Меньше всего из европейских стран Украине помогают Румыния и Словения, которые пообещали всего 0,004% своего ВВП.

Советуем прочитать Кто больше всего помогает украинским военным: подробная карта Европы

Важно – сколько еще займет время вступление в Евросоюз: смотрите видео