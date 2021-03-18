Украинцы считают тарифы существенно завышенными: кого в этом обвиняют
Почти все опрошенные украинцы считают тарифы ЖКХ завышенными и обвиняют в высоких платежках правительство. Подробнее об опросе читайте в материале Экономики 24.
Источник:Центр Разумкова
Мнение украинцев
Согласно с опросом Центра Разумкова касательно тарифов:
- 93% граждан считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными;
- 3% – хорошими;
- 0,4% – пониженными.
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Кто отвечает за тарифы
Чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов украинцы возлагают на:
- Правительство – 29%,
- Президента – 24%,
- Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) – 13%,
- Верховную Раду – 9,5%,
- энергетические компании – 7%,
- компании, предоставляющие коммунальные услуги – 6%,
- НАК "Нафтогаз Украины" – 5%.
Кто должен обеспечивать выгодными тарифами
По мнению опрошенных украинцев, население должно преимущественно обеспечивать справедливыми тарифами на электроэнергию, газ и тепло правительство страны и Президент.
- 31% – правительство.
- 28% – Президент.
- 20% – НКРЕКП.
- 11% – Верховная Рада Украины.
- 3% – считают, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.
Как уровень благосостояния влияет на мнение украинцев
В Центре отметили, что чем ниже является благосостояние опрошенных граждан, то тем чаще они считали тарифы завышенными. До 95% среди представителей опроса были из беднейших слоев.
Сравнение мнений украинцев, с разным уровнем благосостояния, на тему того, на кого они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов.
- Президента страны – от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты.
- Правительство – 25% и 36% соответственно.
- НКРЕКП – со снижением уровня благосостояния снижается доля тех, кто возлагает ответственность на Комиссию (8% и 4% соответственно).
- На компании, предоставляющие коммунальные услуги – 14,5% и 3% соответственно.
Как проводился опрос
Опрос провели с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу". В процессе опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и полуострова Крым. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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