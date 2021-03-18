Почти все опрошенные украинцы считают тарифы ЖКХ завышенными и обвиняют в высоких платежках правительство. Подробнее об опросе читайте в материале Экономики 24.

Мнение украинцев

Согласно с опросом Центра Разумкова касательно тарифов:

93% граждан считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными;

3% – хорошими;

0,4% – пониженными.

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Кто отвечает за тарифы

Чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов украинцы возлагают на:

Правительство – 29%,

Президента – 24%,

Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) – 13%,

Верховную Раду – 9,5%,

энергетические компании – 7%,

компании, предоставляющие коммунальные услуги – 6%,

НАК "Нафтогаз Украины" – 5%.

Ответственность на Президента страны за рост коммунальных тарифов возлагают преимущественно представители электората оппозиционных партий, отметили в Центре.

Кто должен обеспечивать выгодными тарифами

По мнению опрошенных украинцев, население должно преимущественно обеспечивать справедливыми тарифами на электроэнергию, газ и тепло правительство страны и Президент.

31% – правительство.

28% – Президент.

20% – НКРЕКП.

11% – Верховная Рада Украины.

3% – считают, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

Как уровень благосостояния влияет на мнение украинцев

В Центре отметили, что чем ниже является благосостояние опрошенных граждан, то тем чаще они считали тарифы завышенными. До 95% среди представителей опроса были из беднейших слоев.

Сравнение мнений украинцев, с разным уровнем благосостояния, на тему того, на кого они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов.

Президента страны – от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты.

Правительство – 25% и 36% соответственно.

НКРЕКП – со снижением уровня благосостояния снижается доля тех, кто возлагает ответственность на Комиссию (8% и 4% соответственно).

На компании, предоставляющие коммунальные услуги – 14,5% и 3% соответственно.

Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло прежде всего должна обеспечивать НКРЕКП и снижается доля тех, кто считает это обязанностью Президента страны.

Как проводился опрос

Опрос провели с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу". В процессе опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и полуострова Крым. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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