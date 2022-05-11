То есть, за 2,5 месяца войны Украина нашла 11,37 миллиарда долларов для финансирования.
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Откуда поступили деньги
Больше денег украинскому бюджету обеспечил Нацбанк, "напечатав" 100 миллиардов гривен (3,4 миллиарда долларов) и купив за эти деньги ОВГЗ. Еще 65 миллиардов гривен (2,38 миллиарда долларов) обеспечили украинские и иностранные инвесторы, купившие военные облигации.
Большую сумму денег Украина заняла у международных финансовых организаций:
- Международный валютный фонд ссудил Украине 1,39 миллиарда долларов;
- Всемирный банк предоставил кредит на сумму 997 миллионов долларов;
- Европейский инвестиционный банк предоставил ссуду в размере 703 миллиона долларов.
Остальные деньги Украине предоставили международные партнеры, часто в виде грантов – то есть эти деньги Украине не нужно будет возвращать. Больше всего занял ЕС – 792 миллиона долларов. Но многие страны-члены Евросоюза также отдельно оказали финансовую поддержку Украине. К примеру, Италия дала грант в размере 123 миллионов долларов.
Сколько денег нужно Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 7 миллиардах долларов поддержки каждый месяц. Эти деньги нужны на выплаты пенсий, зарплат и соцвыплат, обеспечение критической инфраструктуры и финансирование армии.
Напомним, что в Украине было введено множество налоговых и таможенных льгот, а многие предприятия были вынуждены закрыться. В то же время, расходы существенно превышают те, которые Украина имела в мирное время. Так что в бюджете появилась большая дыра.
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