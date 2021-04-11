Кабмин утвердил перечень видов экономической деятельности для получения карантинной помощи от государства. ФЛП, которые работают в этих сферах, смогут получить обещанные 8 тысяч гривен.

В то же время речь идет только о людях, пострадавших от карантинных ограничений в Украине. В частности, предпринимателях из красной зоны.

Заметьте Могут ли ФЛП получить помощь в 8 тысяч гривен повторно: объяснения правительства

ФЛП и наемные работники могут получить 8 тысяч за такую деятельность:

розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;

другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;

розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;

розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах;

розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах;

розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;

розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;

розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;

розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

другие виды розничной торговли вне магазинов;

деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;

поставка готовых блюд для событий;

обслуживание напитками;

демонстрация кинофильмов;

организация конгрессов и торговых выставок;

театральная и концертная деятельность;

деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;

функционирование театральных и концертных залов;

функционирование библиотек и архивов;

функционирование музеев

функционирование спортивных сооружений;

деятельность спортивных клубов;

деятельность фитнес-центров;

функционирование аттракционов и тематических парков;

организация других видов отдыха и развлечений;

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

деятельность по обеспечению физического комфорта.

Как получить помощь

через мобильное приложение "Дія";

через портал "Дія".

Обратите внимание! Получить помощь смогут только ФЛП, государственная регистрация которых составляет не менее 3 месяцев.