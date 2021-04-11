Кто может получить "карантинные" 8 тысяч помощи: Кабмин утвердил перечень
Кабмин утвердил перечень видов экономической деятельности для получения карантинной помощи от государства. ФЛП, которые работают в этих сферах, смогут получить обещанные 8 тысяч гривен.
Источник:Кабинет Министров Украины
В то же время речь идет только о людях, пострадавших от карантинных ограничений в Украине. В частности, предпринимателях из красной зоны.
Заметьте Могут ли ФЛП получить помощь в 8 тысяч гривен повторно: объяснения правительства
ФЛП и наемные работники могут получить 8 тысяч за такую деятельность:
- розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;
- другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
- розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
- розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
- розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах;
- розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
- розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах;
- розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
- розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
- розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
- розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
- розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;
- розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
- розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;
- розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
- другие виды розничной торговли вне магазинов;
- деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;
- поставка готовых блюд для событий;
- обслуживание напитками;
- демонстрация кинофильмов;
- организация конгрессов и торговых выставок;
- театральная и концертная деятельность;
- деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
- функционирование театральных и концертных залов;
- функционирование библиотек и архивов;
- функционирование музеев
- функционирование спортивных сооружений;
- деятельность спортивных клубов;
- деятельность фитнес-центров;
- функционирование аттракционов и тематических парков;
- организация других видов отдыха и развлечений;
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- деятельность по обеспечению физического комфорта.
- через мобильное приложение "Дія";
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