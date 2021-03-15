В 2020 году несмотря на кризис Украина выполнила план наполнения бюджета налогами. Помог в этом крупный бизнес.

Сейчас в Украине насчитывается более 1600 крупных налогоплательщиков. Это компании, которые платят более 1,5 миллиона евро в год.

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Кто сколько заплатил:

Крупнейшим плательщиком налогов в Украине является "Нафтогаз" (в группу компаний входит АО "Укргаздобыча" и другие). В 2020 году газовый монополист уплатил в бюджет 101,9 миллиарда гривен (плюс почти 40 миллиардов в виде выплаты дивидендов).

(плюс почти 40 миллиардов в виде выплаты дивидендов). "Укрнафта" в 2020 году оплатила 48,2 миллиарда гривен. Правда, большую часть этой суммы составляет так называемый "исторический долг", что висел на компании еще с 2006-го.

Правда, большую часть этой суммы составляет так называемый "исторический долг", что висел на компании еще с 2006-го. Частный "Метинвест" – с 22,1 миллиарда гривен – среди лидеров по сумме уплаченных налогов.

Какие налоги "Метинвест" уплатил в 2020 году

Самая большая выплата из общей суммы отчислений – налог на прибыль, а это более 5,2 миллиарда гривен. Столько же было уплачено за единый социальный взнос (его выплаты выросли на 18% против позапрошлого года).

В 2020 году поступления в сводный бюджет налогов и сборов составили 848 миллиардов гривен, что на 115 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем году.

Предприятия "Метинвеста" в прошлом году перечислили в бюджеты 4,7 миллиарда гривен подоходного налога, это на 17% больше показателей 2019 года. Источниками наполнения государственного и местных бюджетов в 2020 году стали плата за пользование недрами в размере 2,2 миллиарда гривен, экологический налог – 789 миллионов гривен и плата за землю – 713 миллионов гривен.

Криворожские предприятия "Метинвеста" – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле – сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 миллионов гривен, из которых Кривой Рог получил 78 миллионов гривен.