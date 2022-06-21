В материале 24 канала рассказываем, какие страны оказали Украине наибольшую военную поддержку, а какие остались в стороне.

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Как мир помогает Украине

По данным Kiel Institute, который отследил сумму военной помощи в период с 24 февраля по 7 июня, безоговорочным лидером являются Соединенные Штаты Америки. Они пообещали Украине 23,95 миллиарда евро. Большинство этой помощи поступит деньгами, в то же время США предоставит собственное оружие на сумму 4,14 миллиарда евро.

В Европе наибольшую военную помощь Украине пообещала Великобритания – на 2,38 миллиарда евро и Польша – 1,7 миллиарда евро. Кстати, общая помощь Польши уже составила 0,5% от ее ВВП.

Следует отметить и некоторые неевропейские государства. Канада пообещала военную помощь в сумме 756 миллионов евро, Австралия – более 186 миллионов евро, а Новая Зеландия – более 11 миллионов евро.

Ниже на карте вы можете подробно ознакомиться с тем, какую помощь предложила каждая из стран Европы. Но учтите, что это не оказанная помощь, а только обещанная.

Германия помогает словами

Из этой карты может стать непонятно, почему критикуют Германию. Она ведь пообещала Украине 1,39 миллиарда евро военной помощи (оружие + деньги). Дело в том, что Германия многое пообещала, но мало сделала.

Разница между обещанным и фактически поставленным оружием может быть очень большой. Основные поставщики, в том числе США и Германия, пообещали гораздо больше, чем они поставили. Хотя в абсолютном выражении США уже поставили оружия примерно в десять раз больше, чем Германия,

– отмечают в Kiel Instute.

Германия наобещала Украине предоставить собственное оружие на сумму 542 миллиона евро. Но реальные поставки составили всего треть от обещанного – 192 миллиона евро. В результате такие страны, как Латвия, Эстония и Норвегия, предоставили Украине больше оружия и техники, чем это сделала Германия – четвертая самая мощная экономика мира.

Кто не помогает Украине

Есть несколько международных партнеров Украины, которые помогают финансово или гуманитарно, но не оказывают военную помощь. Это:

Япония;

Ирландия;

Швейцария;

Венгрия;

Кипр;

Словения;

Мальта;

Турция.

Обратите внимание, что Япония предоставила Украине защитное снаряжение для военных, что стало для нее первым подобным шагом в истории. Но вооружение нам Япония не предоставляла, так что считается, что эта страна не участвовала в военной помощи Украине.

Интересно, что предварительный мониторинг Kiel Institute проводил до 10 мая. С того времени до 7 июня к военной помощи присоединились Португалия и Болгария, пообещав 8,7 миллиона евро и 3,6 миллиона евро соответственно. Болгария уже обещанную военную помощь доставила.

Помощь нужна уже

Украина очень нуждается в помощи наших партнеров. И важно, чтобы эта помощь была своевременной. Сейчас украинские военные стоят на страже всей Европы и борются за свободу и демократические ценности всего мира.

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