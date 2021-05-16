Так, WOG и ОККО 15 мая обнародовали сообщение о приостановлении продажи премиального топлива. Оба отметили, что все из-за введения госрегулирования цен на топливо.

Важно Правительство ввело государственное регулирование цен на горючее: бизнес против

Почему прекратили продажу

В ОККО отметили, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети. Вероятно, такая же причина и в WOG.

В то же время АЗС не указали, на какой срок прекратили продажу.

Обратите внимание! Сети ОККО и WOG являются одними из крупнейших в Украине. Каждая насчитывает более 400 АЗС. Ранее они попадали под штрафы Антимонопольного комитета за координацию своей ценовой политики.

Что известно о госрегулировании цен

Кабинет министров 14 мая одобрил государственное регулирование торговой надбавки к средней цене горючего.

Поэтому АЗС должны устанавливать надбавку к средней цене горючего: не более 7 гривен за литр дизельного топлива, не более 5 гривен за литр бензина.

Министерство экономики будет публиковать средние цены одного литра до 5 числа каждого месяца.

Заметим, что Европейская ассоциация бизнеса заявила – инициатива Кабмина "неприемлема в цивилизованной европейской стране", потому что она, вероятно, будет способствовать тенизации рынка.

Впоследствии Кабмин объяснил, регулирование цен является временным и вынужденным решением. Заявили, что предельные надбавки – это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях. Такие правила будут действовать только во время карантина.

Заметим, еще в марте 2021 года АМКУ предоставил рекомендации участникам розничного рынка по снижению цен на топливо. Все из-за стремительного повышения розничных цен на топливо.