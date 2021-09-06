В интернете обнародовали расчеты Консалтинговой группы "А-95" и НАК "Нафтогаз". Согласно этой информации, цены на топливо подняли в сетях АЗС WOG, ОККО, SOCAR и других.

К теме Бензин в Украине снова подорожает: Минэкономики установило новые предельные цены

Минэкономики установило предельные цены с учетом максимальной торговой надбавки к предельной цене на дизель – 28,69 гривен за литр. Самая высокая установленная цена на бензин составляет 30,94 гривны за литр.

АЗС изменили цены на топливо

На заправках сети WOG, ОККО соответствующие предельные цены установили еще 5 сентября. Поэтому цена на дизтопливо выросла на 58 копеек за литр, а на бензин А-95 – на 41 копейку.

SOCAR установил максимальную цену – 30,94 гривен за литр бензина А-95. Дизель на АЗС этой сети будет стоить, как и раньше, – 32,98 гривен.

В сетях автозаправочных станций Shell, "БРСМ-Нафта", "Укрнафта", АМИС, "Параллель", UPG, SUNOIL и других цены на топливо подняли на 5 – 60 копеек за литр. Некоторые компании стоимость бензина и дизеля не меняли вообще.



Таблица розничных цен на бензин и дизель в Украине / Скриншот с сайта Enkorr

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