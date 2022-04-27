Крупнейший в мире химический концерн BASF приостанавливает деятельность в России и Беларуси.

27 апреля 2022 , 17:18
Читати новину українською

Источник:

BASF

Немецкая химическая компания BASF SE намерена до июля свернуть всю деятельность в России и Беларуси, кроме производства добавок для пищевой промышленности.

BASF уходит из России

На сайте компании напомнили, что 3 марта объявили о прекращении всей новой деятельности в России и Беларуси "в связи с агрессивной войной против Украины, развязанной властями России".

Читайте также Четыре европейские компании заплатили за российский газ рублями, Bloomberg

Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение до начала июля 2022 года также свернуть остальную часть бизнес-деятельности компании в России и Беларуси. От этого решения освобождается бизнес, поддерживающий производство продовольствия, поскольку война рискует спровоцировать глобальный продовольственный кризис,
– говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания решительно осуждает нападение России на Украину. Поэтому BASF разрабатывает подробные планы упорядоченного прекращения деятельности.

Деятельность BASF

Прибыль компаний группы в России и Беларуси составила около 1% общего объема продаж BASF Group (78,6 миллиарда евро). Сейчас в этих странах работает 684 сотрудника BASF, компания будет поддерживать их до конца 2022 года.

BASF работает в шести основных бизнес-сегментах: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства.

Важно – оккупанты пытаются ввести рубли на Харьковщине: смотрите видео

 

Автор: Олександр Бевза