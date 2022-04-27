BASF уходит из России
На сайте компании напомнили, что 3 марта объявили о прекращении всей новой деятельности в России и Беларуси "в связи с агрессивной войной против Украины, развязанной властями России".
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Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение до начала июля 2022 года также свернуть остальную часть бизнес-деятельности компании в России и Беларуси. От этого решения освобождается бизнес, поддерживающий производство продовольствия, поскольку война рискует спровоцировать глобальный продовольственный кризис,
– говорится в сообщении.
Также отмечается, что компания решительно осуждает нападение России на Украину. Поэтому BASF разрабатывает подробные планы упорядоченного прекращения деятельности.
Деятельность BASF
Прибыль компаний группы в России и Беларуси составила около 1% общего объема продаж BASF Group (78,6 миллиарда евро). Сейчас в этих странах работает 684 сотрудника BASF, компания будет поддерживать их до конца 2022 года.
BASF работает в шести основных бизнес-сегментах: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства.
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