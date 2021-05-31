Крупнейший потребитель импорта: куда экспортируют морепродукты, древесину и полезные ископаемые

Китай – крупнейший потребитель импорта. В 2019 году в страну преимущественно экспортировали морепродукты, древесину и полезные ископаемые. Сразу после Поднебесной, крупнейшими потребителями импорта являются Япония и Австралия.

Кто поставляет импорт в Китай

Анализ торговых данных показівает, что в Китай, за 2019 год, было импортировано из Тихого океана 4,8 миллиона тонн минеральных продуктов, 72 тысяч тонны морепродуктов и 4,8 миллиона тонн древесины.

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Также в Китай экспортируют более 90% древесины Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Вануату, Тонга и Палау. Соломоновы Острова отправляют в Китай почти все свои минеральные продукты, большую часть которых составляет алюминиевая руда.

Другие потребители импорта

Япония

Сразу после Китая идет Япония, как один из крупнейших потребителей добывающих ресурсов Тихоокеанского региона. Она импортировала 4,1 миллиона тонн полезных ископаемых. Львиную долю составила нефть, а также древесина - 370 тысяч тонн и морепродукты – 24 тысячи тонн, в 2019 году.

Австралия

Австралия тоже является не малым импортером. В частности, в 2019 году страна импортировала 600 тысяч тонн полезных ископаемых, 5 тысяч тонн древесины и 200 тонн морепродуктов. Импорт Австралии составляет 2,8 миллиарда долларов.

Однако, Китай – крупнейший покупатель в Тихоокеанском регионе и по весу, и по стоимости, его импорт составляет 3,3 миллиарда долларов, в 2019 году. Это связано с тем, что многие товары, которые добываются тяжелые, но относительно недорогие – например, древесина.