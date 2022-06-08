Крупнейшие европейские судоходные фирмы удвоили перевозку нефти из России после вторжения

В Европейском Союзе на Россию наложили уже шесть пакетов санкций после начала войны против Украины. Однако есть европейские государства и компании, которые позволяют агрессору избегать этих санкций.

Шестой пакет санкций против России включает запрет на поставку российской нефти в страны Европейского Союза морским путем. Эксперты ожидают, что это повлечет падение на 90% импорта российской нефти в ЕС до конца года.

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Однако оказалось, что судоходные компании трех крупнейших морских государств Европейского Союза – Греции, Кипра и Мальты – удвоили количество российской нефти, которое они перевозили после вторжения в Украину 24 февраля. Если в феврале 2022 года судоходные компании и суда, связанные с этими тремя странами, перевезли в среднем 31 миллионов баррелей российской нефти, то уже в мае этот показатель составлял 58 миллионов баррелей нефти. И именно эти три страны имеют самый большой судоходный флот в ЕС.

Скачок в перевозке российской нефти произошел на фоне увеличения втрое ставок на перевозку нефтяных танкеров после вторжения в Украину 24 февраля. Эксперты указывают, что такие действия этих компаний подрывают санкции против России, а также высмеивают усилия Европейского Союза. Ведь в Россию и дальше продолжают поступать деньги, которые она использует для войны против Украины.

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При этом компании и суда, занимающиеся транспортировкой российской нефти, не нарушают санкции.

Европейский Союз планировал не только наложить эмбарго на поставку российской нефти через порты в Европейский Союз, но и запретить принадлежащим ЕС кораблям транспортировать российскую нефть в страны за пределами региона, такие как Китай и Индия. Но от этой идеи пришлось отказаться.

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Также отчет неправительственной организации Global Witness указывает на то, что греческие судоходные компании участвуют в перекачке российской нефти с корабля на корабль, чтобы скрыть транспортировку топлива.

В то же время, в ЕС и Великобритании уже ищут выход из этой ситуации. Одним из них может стать то, что эти страны не будут позволять судам, перевозящим российскую нефть, оформлять страховку. Без них транспортировка российской нефти станет почти невозможной.

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