Крупнейшие банки Японии остановили долларовые операции с российским Сбербанком

27 марта 2022 , 08:44
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Источник:

Japan Today

О прекращении долларовых операций с Россией объявили сразу 3 банка Японии. Прекращение переводов связано с введением санкций в США.

Приостановить валютные операции приняли MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp – крупнейшие японские банки. 

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СМИ сообщают, что, вероятно, японским компаниям, ведущим бизнес в России, нужно будет искать альтернативные способы урегулирования платежей – это будет похоже на использование банков за пределами США.

Сбербанк еще не отключен от SWIFT, в отличие от других российских банков. 

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Автор: Ярослава Прадід