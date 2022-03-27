Приостановить валютные операции приняли MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp – крупнейшие японские банки.

Важно Канада поможет лишить Россию прибыли: рынок нефти претерпевает глобальные изменения

СМИ сообщают, что, вероятно, японским компаниям, ведущим бизнес в России, нужно будет искать альтернативные способы урегулирования платежей – это будет похоже на использование банков за пределами США.

Сбербанк еще не отключен от SWIFT, в отличие от других российских банков.