Приостановить валютные операции приняли MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp – крупнейшие японские банки.
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СМИ сообщают, что, вероятно, японским компаниям, ведущим бизнес в России, нужно будет искать альтернативные способы урегулирования платежей – это будет похоже на использование банков за пределами США.
Сбербанк еще не отключен от SWIFT, в отличие от других российских банков.
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