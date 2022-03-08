Крупнейшая криптовалютная биржа Binance заблокирует карты Mastercard и Visa из России

Все транзакции с карт Mastercard и Visa, выпущенных в России, будут недоступны на Binance.

Биржа криптовалют Binance – это самая крупная по объемам торговли мировая онлайн-платформа. Они тоже больше не будут поддерживать карты из России, начиная с 9 марта.

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"Все транзакции, инициированные с использованием карт Mastercard и Visa, выпущенных в России, будут недоступны на Binance", – говорится в заявлении компании.

Кроме того, все операции с картами Mastercard и Visa, инициированные финансовыми учреждениями за пределами России, тоже будут недоступны внутри Российской Федерации на этой платформе.

На какой срок пока неизвестно.

Известно, что ограничения распространяются исключительно на криптофиатный сервис биржи. В рамках P2P-торговли клиенты могут использовать пластик российских банков.

Ранее Binance пожертвовала Украине 10 миллионов долларов

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance 27 февраля пожертвовала Украине 10 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

Binance также запустила сайт по совместному сбору средств в криптовалюте под названием "Фонд экстренной помощи Украине", чтобы позволить людям жертвовать криптовалюту украинским беженцам и детям.

К тому же Binance сотрудничает с рядом местных групп поддержки, которые активно работают над ускорением перехода украинцев через границу в безопасное место в двух соседних странах.

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