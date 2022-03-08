Биржа криптовалют Binance – это самая крупная по объемам торговли мировая онлайн-платформа. Они тоже больше не будут поддерживать карты из России, начиная с 9 марта.
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"Все транзакции, инициированные с использованием карт Mastercard и Visa, выпущенных в России, будут недоступны на Binance", – говорится в заявлении компании.
Кроме того, все операции с картами Mastercard и Visa, инициированные финансовыми учреждениями за пределами России, тоже будут недоступны внутри Российской Федерации на этой платформе.
На какой срок пока неизвестно.
Известно, что ограничения распространяются исключительно на криптофиатный сервис биржи. В рамках P2P-торговли клиенты могут использовать пластик российских банков.
Ранее Binance пожертвовала Украине 10 миллионов долларов
- Крупнейшая криптовалютная биржа Binance 27 февраля пожертвовала Украине 10 миллионов долларов на гуманитарную помощь.
- Binance также запустила сайт по совместному сбору средств в криптовалюте под названием "Фонд экстренной помощи Украине", чтобы позволить людям жертвовать криптовалюту украинским беженцам и детям.
- К тому же Binance сотрудничает с рядом местных групп поддержки, которые активно работают над ускорением перехода украинцев через границу в безопасное место в двух соседних странах.
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