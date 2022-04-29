Крупнейшая энергокомпания Дании не будет платить за газ в рублях

Все большее число международных компаний отказываются платить России за газ рублями. К ним присоединилась и ведущая датская энергетическая компания Ørsted.

Она также не будет платить за снабжение российского газа рублями. Об этом говорит заявление компании.

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Энергокомпания Ørsted отказалась платить за газ в рублях

Как отметили в Ørsted, компания делает все возможное, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями, в частности прекращает все поставки угля для их электростанций.

Также Ørsted отклоняет требования "Газпрома" по оплате за газ в рублях.

Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем наши текущие контракты,

– заявили в компании.

В Ørsted добавили, что в случае получения чистой прибыли от контракта с "Газпром экспортом" в 2022 году, его передадут на гуманитарную помощь в Украине.

Кроме того, в датской компании поддержали инициативу ЕС "остановить зависимость" от российской нефти и газа и ускорить экологическую трансформацию энергетического сектора ЕС.

Газовый конфликт

Россия захотела получать оплату в рублях за газ с 1 апреля. Это требование касалось только "недружественных" к России стран, то есть поддержавших Украину и наложивших санкцию на страну-агрессорку.

Евросоюз и G7 отказались это делать. Теперь Россия пытается шантажировать ЕС, отключив от поставок Польшу и Болгарию.

Отметим, что Европа сильно зависима от российских энергоносителей. В частности, 40% поставки газа поступает из России.

Для чего это России

Во-первых, таким образом Россия надеется укрепить стоимость резко обрушившегося рубля.

Во-вторых, "Газпром", как и все остальные российские компании обязаны продавать 80% валютной выручки.

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