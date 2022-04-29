Она также не будет платить за снабжение российского газа рублями. Об этом говорит заявление компании.
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Энергокомпания Ørsted отказалась платить за газ в рублях
Как отметили в Ørsted, компания делает все возможное, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями, в частности прекращает все поставки угля для их электростанций.
Также Ørsted отклоняет требования "Газпрома" по оплате за газ в рублях.
Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем наши текущие контракты,
– заявили в компании.
В Ørsted добавили, что в случае получения чистой прибыли от контракта с "Газпром экспортом" в 2022 году, его передадут на гуманитарную помощь в Украине.
Кроме того, в датской компании поддержали инициативу ЕС "остановить зависимость" от российской нефти и газа и ускорить экологическую трансформацию энергетического сектора ЕС.
Газовый конфликт
Россия захотела получать оплату в рублях за газ с 1 апреля. Это требование касалось только "недружественных" к России стран, то есть поддержавших Украину и наложивших санкцию на страну-агрессорку.
Евросоюз и G7 отказались это делать. Теперь Россия пытается шантажировать ЕС, отключив от поставок Польшу и Болгарию.
Отметим, что Европа сильно зависима от российских энергоносителей. В частности, 40% поставки газа поступает из России.
Для чего это России
- Во-первых, таким образом Россия надеется укрепить стоимость резко обрушившегося рубля.
- Во-вторых, "Газпром", как и все остальные российские компании обязаны продавать 80% валютной выручки.
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