Крупная британская компания продаст свою долю в "Роснефти" из-за войны

Британская нефтегазовая компания BP решила продать свою долю в российской компании "Роснефть". В ее собственности – 19,75% акций.

О своем решении компания сообщила на сайте. Этот шаг объяснили войной, которую Россия развернула против Украины.

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Вместе с продажей акций представители компании (генеральный директор ВР Бернард Луни и бывший гендиректор Боб Дадли) выходят из совета директоров "Роснефти". А также прекращают все остальные дела с российской компанией.

Нападение России на Украину – акт агрессии, который имеет трагические последствия для всего региона. ВР работает в России более 30 лет вместе с прекрасными российскими коллегами. Но это военное действие является фундаментальным изменением,

– заявил Хельге Лунд, председатель совета директоров ВР.

После тщательного анализа правления ВР решило разорвать какие-либо связи с госкомпанией.

Гендиректор BP Луни расстроен ситуацией в Украине и пообещал, что компания поможет в решении гуманитарных проблем, вызванных российской агрессией.

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