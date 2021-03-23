В Украине в 2020 году из-за кризиса каждый украинец в среднем потерял почти 8% собственного потенциального благосостояния. В частности, это вызвали жесткие карантинные ограничения.

По данным Госстата, номинальный ВВП Украины в течение 2020 года составил 4194,1 миллиарда гривен. В то же время реальный ВВП с учетом инфляции в течение прошлого года снизился на 4%.

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Какими были последствия кризиса

В начале 2020 года в Кабмине ожидали, что экономика вырастет на 3,3%. В частности, такие цифры тогда заложили в государственный бюджет. Однако после введения в марте жестких карантинных ограничений, специалисты уже прогнозировали падение ВВП на 4,8%.

Больше всего ВВП снизился во втором квартале – на 11,2%. В конце 2020 года экономика почти перестала падать.

Обратите внимание! В Кабмине прогнозируют, что в 2021 году ВВП вырастет на 4,6%. В то же время заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко считает, что ВВП может вырасти и до 5,1%.

Также еще до кризиса 2020 года в Кабмине ожидали, что номинальный ВВП Украины на одного человека составит 109 040 гривен при росте экономики на 3,3%. Однако на самом деле он составил на 7,9% меньше чем прогнозировали сначала.

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Стоит заметить, что на протяжении 2020 года также снизилась покупательная способность украинцев. Одной из причин была девальвация гривны к доллару и евро.

В частности, в течение прошлого года официальный курс доллара к гривне вырос на 19,4%, а евро к гривне – на 31,5%.