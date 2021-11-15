Почему главный религиозный орган запретил криптовалюту
Главный религиозный орган Индонезии – Совет улемов запретил криптовалюту, поскольку она имеет элементы неопределенности, азарта и вреда. Интересно, что совет может изменить свое решение, если цифровой актив будет соответствовать принципам шариата и покажет явную выгоду.
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Отметим, что решение главного религиозного органа не остановит операции с криптовалютой и фактически властями Индонезии они не запрещены, но это может отпугнуть многих мусульман от инвестиций в отрасль, считает Bloomberg.
Позиция Совета улемов может не совпадать с мнением религиозных лидеров других исламских стран. ОАЭ разрешили торговлю криптовалютами в свободной зоне Дубая, в то время как Бахрейн поддерживает криптоактивы с 2019 года.
Светские власти страны ранее поддерживали цифровые валюты. Она позволила инвестировать в них и даже продвигала идею создания криптобиржи. Однако использование криптовалют как средства обращения пока не рассматривается.
Показательно то, что за первые январь – май 2021 года объем транзакций в криптовалюте в Индонезии достиг 26 миллиардов долларов.