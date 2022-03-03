Криптовалюта не спасет российскую экономику

По мнению аналитика Джейка Червински из Blockchain Association, страна-агрессор не может и не будет использовать криптовалюту для уклонения от санкций.

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Путин годами строил Россию, которая была бы неуязвима к санкциям, но криптовалюта не входила в эти планы. Его стратегия заключалась в диверсификации резервов в юане и золоте (не крипто), перенос торговли в Азию (не в блокчейн), возвращении производственных мощностей внутрь страны и т.д.,

– считает Джейк Червински.

Аргументы, почему Россия не использует криптовалюту, чтобы уклониться от санкций

Санкции не ограничиваются долларом , а бизнесу запрещено проводить какие-либо трансакции с Россией. "Не имеет значения, будут ли они использовать доллар, золото, ракушки или биткоин", – подчеркивает аналитик. денежные потребности России существенно превосходят способность крипторинка их удовлетворить. Поэтому он считает, что даже если бы крипторынок обладал достаточной ликвидностью, его прозрачность не позволила бы России скрыть свои трансакции. Россия не имеет инфраструктуры, которая позволила бы использовать криптовалюты . К тому же там даже нет законодательства, которое бы регулировало цифровые деньги. По мнению Червински это свидетельствует, что РФ никогда не собиралась использовать криптовалюту во избежание санкций.

Руководитель отдела расследований мошенничеств на платформе блокчейн-анализа Coinfirm Роман Биеда напоминает, что такие страны как Северная Корея, Венесуэла и Иран удачно уклоняются от санкций и скрывают богатство с помощью криптовалюты.

Однако ситуация в России совсем другая, хотя бы с учетом масштаба санкций. Также нужно учитывать низкий уровень внедрения криптовалюты и слишком неглубокий рынок. Ари Редборд, из TRM Labs, занимающегося расследованием преступлений, связанных с криптовалютами, считает, что прозрачность блокчейна значительно усложняет уклонение от санкций.

Россия не может заменить криптовалютой сотни миллиардов долларов, которые могут быть заблокированы или заморожены,

– делится он.