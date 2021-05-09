Впрочем, к выбору цифровой валюты надо подойти серьезно и точно не вкладывать последние или кредитные деньги. Дело в том, что риск потерять средства слишком велик.

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"Криптовалюта однозначно пассивный доход и не более. Основная работа должна быть и кредиты ни в коем случае не нужно брать. Так, вы рискуете сами – можете заработать или получить ничего", – рассказал киевлянин, который вкладывается в криптовалюту, Быстрых Игр.

Украина в тройке лидеров

Сейчас Украина не покидает тройку стран-лидеров по использованию криптовалют в мире. Как признаются специалисты, за цифровыми валютами будущее. Ведь обычные бумажные деньги с каждым годом лишь теряют позиции.

Главная ценность криптовалюты – это то, что нет посредников. Нет всего того, что есть в стандартной финансовой системе. За каждой гривной в банке стоит Национальный банк, а в блокчейне нет всех этих посредников,

– отметил технический директор Wirex Руслан Колодяжный.

К тому же принятие соответствующего законопроекта в Верховной Раде ускорило и облегчило бы их использование в Украине.

Специалисты говорят, что криптовалюта – это "мыльные пузыри"

Инвестиционный банкир Сергей Фурса не разделяет позитива вокруг криптовалют и называет их обычными "мыльными пузырями", которые могут лопнуть в любой момент. Поэтому советует вкладываться в менее рискованные активы. К примеру, в недвижимость или же ценные бумаги.

"Криптовалюты – это абсолютно спекулятивный актив, у которого нет стоимости и цена его базируется на хайпе. Поэтому, если вы хотите поиграть в казино, вы можете покупать криптовалюты. Пока надувается пузырек, вы сможете на этом зарабатывать", – считает Фурса.



Специалисты неоднозначны в отношении криптовалюты / Фото Pexels

Что говорят украинцы

Киевлянин Игорь уже с пол года вкладывается в криптовалюту. Даже создал небольшую майнинговую ферму у себя дома. Признается – инвестирование собственных средств в цифровые валюты хоть и рискованное, но в разы выгоднее за обычные депозиты в банках и начать можно с любой суммы.

"Почему именно криптовалюта? Прежде всего банк нам не может обеспечить большой процент роста вклада. А с начала 2021 года тот этериум, который появился относительно недавно с 750 долларов вырос до 2050 долларов. Это 400% роста, поэтому это крайне выгодно даже если вкладывать маленькие суммы", – пояснил Игорь Быстрых.

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Так или иначе инвестировать в криптовалюту надо осторожно и не вкладывать более 20% от зарплаты. Ведь вероятность того, что вы на этом заработаете такая же, как и то, что потеряете.