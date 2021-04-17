Украина имеет собственные цементные заводы, поэтому дороги из бетона могут быть намного прочнее. Однако большинство украинских дорог строят из импортного битума.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы "Перекрестный допрос" пояснил, что бетонные дороги в Украине начали строить именно с 2020 года. Речь идет о дорогах Николаев – Кропивницкий и Днепр – Решетиловка.

К теме Хотим до 2024 года отремонтировать все дороги государственного значения, – Криклий

В то же время он назвал амбициозную цель в планах развития дорожного хозяйства – примерно 10% от общего объема дорог должны быть бетонными.

Министр инфраструктуры отметил, что в вопросе дорог есть отдельные расчеты и должна быть соответствующая интенсивность трафика и нагрузки.

Они значительно дороже. В бетонных дорогах, если они разрушаются, значительно тяжелее технология демонтажа и замены, потому что ямочный ремонт вы не сделаете,

– пояснил Владислав Криклий.

В случае разрушения, необходимо полностью разбирать немалый участок дороги, добавил глава Министерства инфраструктуры.

Будут ли бетонные дороги эффективными

Также он сказал, что дороговизна дорог указывает на то, что это эффективно, если речь идет о высокой интенсивности крупногабаритного транспорта в частности.

"В первую очередь мы говорим о фурах и грузовиках, и про Юг и Восток, где у нас промышленность или порты. Это основное направление, где ездят грузовики и разрушают дороги – это такой замкнутый круг и надо этот "клубок" разорвать", – пояснил Владислав Криклий.

По его словам, в соответствующем вопросе бетонные дороги могут быть эффективными, над чем сейчас и работают.

Интервью с Владиславом Криклием: смотрите видео 24 канала