Особенно если там хотят, чтобы и после 2024 года сохранился транзит топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"Объяснить господину Хохштейну суть"

Россия поставляет много газа в Европу и сейчас, но может еще больше . Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова старшего советника Госдепа США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, который требовал у России увеличить поставки газа в Европу через Украину.

Я не сомневаюсь, что специалисты "Газпрома" готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего. Собственно, очень простую истину: газ сначала продается, затем добывается и только потом его транзитируют,

– сказал Песков.

Мол, "невозможно осуществлять транзит газ, не продав его".

Чтобы был транзит через Украину, Европа должна покупать еще больше газа

Сейчас Россия, как заявил Песков, выполняет обязательства перед европейскими потребителями "на 100% и даже больше". По его словам, это почти "исторический максимум" проданного газа.

Тем не менее Россия хочет продавать еще больше. И для этого нашла простой способ: шантажировать Европу прекращением транзита через украинскую ГТС.

Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 через Украину, нужно соответственно увеличить объемы газа, купленного Европой,

– прямо заявил представитель Путина.

Между тем "Газпром" отказался увеличивать транзит газа через Украину в октябре 2021. И это на фоне невероятного роста цен на голубое топливо в Европе, который приводит уже даже к закрытию заводов.