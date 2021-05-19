Кредиты под госгарантии
- Всего, от начала действия программы, выдали 1 273 кредитов на общую сумму в 2,49 миллиарда гривен.
- Кредиты предоставляли 8 банков.
- Кредиты выдавали в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса.
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Обязательства по основному долгу, частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1,17 миллиарда гривен, что составляет около 30% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 миллиарда гривен).
Какие банки выдали больше всего кредитов
За первые три месяца действия программы (февраль – апрель 2021 года) "Приватбанк" почти исчерпал лимит гарантий – 97%, выдав 881 кредитная на общую сумму в 809 миллионов гривен.
Инфографика Министерства финансов Украины
Где чаще всего брали кредиты и для чего
Региональный разрез
Среди регионов, по сумме выданных кредитов, согласно с данными, которые предоставила пресс-служба Минфина, лидером стал город Киев.
- В Киеве вообще выдали кредитов на 244 миллионов гривен, за три месяца действия программы.
- В Ровенской области – на 168 миллионов гривен.
- Во Львовской области – на 153 миллиона гривен.
Что касается вида экономической деятельности, то лидерами являются следующие сферы:
- оптовая и розничная торговля – 475 кредита,
- сельское хозяйство – 308 кредитов,
- перерабатывающая промышленность – 183 кредита.
Инфографика Министерства финансов Украины
Что такое портфельные гарантииПортфельные гарантии – это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
25 ноября 2021 года Кабинет Министров принял постановление "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году", которое определяет механизм предоставления правительством государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и / или среднего предпринимательства.
Напомним! С начала февраля 2021 года банки начали выдавать кредиты, которые частично обеспечены государственными гарантиями. По состоянию на 1 марта текущего года было заключено 69 договоров, общая сума которых составила 166,15 миллиона гривен.
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