Кредиты под госгарантии

  • Всего, от начала действия программы, выдали 1 273 кредитов на общую сумму в 2,49 миллиарда гривен.
  • Кредиты предоставляли 8 банков. 
  • Кредиты выдавали в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса.

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Обязательства по основному долгу, частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1,17 миллиарда гривен, что составляет около 30% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 миллиарда гривен).

Какие банки выдали больше всего кредитов

За первые три месяца действия программы (февраль апрель 2021 года) "Приватбанк" почти исчерпал лимит гарантий 97%, выдав 881 кредитная на общую сумму в 809 миллионов гривен.

Инфографика Министерства финансов Украины

Где чаще всего брали кредиты и для чего 

Региональный разрез

Среди регионов, по сумме выданных кредитов, согласно с данными, которые предоставила пресс-служба Минфина, лидером стал город Киев.

  • В Киеве вообще выдали кредитов на 244 миллионов гривен, за три месяца действия программы.
  • В Ровенской области на 168 миллионов гривен.
  • Во Львовской области  на 153 миллиона гривен.

Что касается вида экономической деятельности, то лидерами являются следующие сферы: 

  • оптовая и розничная торговля 475 кредита,
  • сельское хозяйство  308 кредитов,
  • перерабатывающая промышленность – 183 кредита.

Инфографика Министерства финансов Украины

Что такое портфельные гарантии

Портфельные гарантии – это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
25 ноября 2021 года Кабинет Министров принял постановление "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году", которое определяет механизм предоставления правительством государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и / или среднего предпринимательства.

Напомним! С начала февраля 2021 года банки начали выдавать кредиты, которые частично обеспечены государственными гарантиями. По состоянию на 1 марта текущего года было заключено 69 договоров, общая сума которых составила 166,15 миллиона гривен.

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