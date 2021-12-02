Кредиты под госгарантии: Кабмин утвердил список банков

Двенадцать банков получат от правительства портфельные госгарантии более чем на 8 миллиардов гривен. О перечне банков и суммы, читайте дальше.

Кредиты под госгарантии

Согласно проекту постановления Кабмина, госгарантии на портфельной основе в 2021 году получат двенадцать банков на 8,1 миллиарда гривен.

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Банки, предоставляющие кредиты под госгарантии:

Сбербанк – 2 миллиарда гривен,

Приватбанк – 2 миллиарда гривен,

Укргазбанк – 1,5 миллиарда гривен,

Укрэксимбанк – 1 миллиард гривен,

Таскомбанк – 600 миллионов гривен,

ОТП Банк – 500 миллионов гривен,

Пиреус Банк – 139 миллионов гривен,

Альянс – 100 миллионов гривен,

Кредитвест Банк – 95 миллионов гривен,

КИБ – 90 миллионов гривен,

Асвио Банк – 30 миллионов гривен,

МТБ Банк – 30 миллионов гривен.

Что известно о кредитах под госгарантии

В проекте госбюджета на 2022 год также предусмотрена возможность предоставления госгарантий на портфельной основе на сумму до 10 миллиардов гривен.

25 ноября 2021 года Кабинет Министров принял постановление "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году".

Постановление являет собою механизм предоставления правительством государственных гарантий для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства.

Что такое портфельные гарантии Портфельные гарантии – это обязательство государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

, что с начала февраля 2021 года банки начали выдавать кредиты, частично обеспеченные государственными гарантиями. По состоянию на 1 ноября текущего года 11 банков предоставили 2 175 кредитов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен, по данным Минфина.

Список банков, предоставляющих кредиты под госгарантии / Фото с телеграмму Алексея Гончаренко