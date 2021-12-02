Кредиты под госгарантии

Согласно проекту постановления Кабмина, госгарантии на портфельной основе в 2021 году получат двенадцать банков на 8,1 миллиарда гривен.

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Банки, предоставляющие кредиты под госгарантии:

  • Сбербанк – 2 миллиарда гривен,
  • Приватбанк – 2 миллиарда гривен,
  • Укргазбанк – 1,5 миллиарда гривен,
  • Укрэксимбанк – 1 миллиард гривен,
  • Таскомбанк – 600 миллионов гривен,
  • ОТП Банк – 500 миллионов гривен,
  • Пиреус Банк – 139 миллионов гривен,
  • Альянс – 100 миллионов гривен,
  • Кредитвест Банк – 95 миллионов гривен,
  • КИБ – 90 миллионов гривен,
  • Асвио Банк – 30 миллионов гривен,
  • МТБ Банк – 30 миллионов гривен.

Что известно о кредитах под госгарантии

25 ноября 2021 года Кабинет Министров принял постановление "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году".

Постановление являет собою механизм предоставления правительством государственных гарантий для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства.

Что такое портфельные гарантии

Портфельные гарантии – это обязательство государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Кредиты под пержгарантии

Список банков, предоставляющих кредиты под госгарантии / Фото с телеграмму Алексея Гончаренко