Кредиты под госгарантии
Согласно проекту постановления Кабмина, госгарантии на портфельной основе в 2021 году получат двенадцать банков на 8,1 миллиарда гривен.
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Банки, предоставляющие кредиты под госгарантии:
- Сбербанк – 2 миллиарда гривен,
- Приватбанк – 2 миллиарда гривен,
- Укргазбанк – 1,5 миллиарда гривен,
- Укрэксимбанк – 1 миллиард гривен,
- Таскомбанк – 600 миллионов гривен,
- ОТП Банк – 500 миллионов гривен,
- Пиреус Банк – 139 миллионов гривен,
- Альянс – 100 миллионов гривен,
- Кредитвест Банк – 95 миллионов гривен,
- КИБ – 90 миллионов гривен,
- Асвио Банк – 30 миллионов гривен,
- МТБ Банк – 30 миллионов гривен.
Что известно о кредитах под госгарантии
25 ноября 2021 года Кабинет Министров принял постановление "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году".
Постановление являет собою механизм предоставления правительством государственных гарантий для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства.
Что такое портфельные гарантииПортфельные гарантии – это обязательство государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
Список банков, предоставляющих кредиты под госгарантии / Фото с телеграмму Алексея Гончаренко