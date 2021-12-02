Кредиты под госгарантии

Согласно проекту постановления Кабмина , госгарантии на портфельной основе в 2021 году получат двенадцать банков на 8,1 миллиарда гривен.

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Банки, предоставляющие кредиты под госгарантии:

Сбербанк – 2 миллиарда гривен,

Приватбанк – 2 миллиарда гривен,

Укргазбанк – 1,5 миллиарда гривен,

Укрэксимбанк – 1 миллиард гривен,

Таскомбанк – 600 миллионов гривен,

ОТП Банк – 500 миллионов гривен,

Пиреус Банк – 139 миллионов гривен,

Альянс – 100 миллионов гривен,

Кредитвест Банк – 95 миллионов гривен,

КИБ – 90 миллионов гривен,

Асвио Банк – 30 миллионов гривен,

МТБ Банк – 30 миллионов гривен.

Обратите внимание! В проекте госбюджета на 2022 год также предусмотрена возможность предоставления госгарантий на портфельной основе на сумму до 10 миллиардов гривен.

Что известно о кредитах под госгарантии

25 ноября 2021 года Кабинет Министров принял постановление "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году" .

Постановление являет собою механизм предоставления правительством государственных гарантий для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства.

Что такое портфельные гарантии Портфельные гарантии – это обязательство государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Напомним , что с начала февраля 2021 года банки начали выдавать кредиты, частично обеспеченные государственными гарантиями. По состоянию на 1 ноября текущего года 11 банков предоставили 2 175 кредитов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен, по данным Минфина.