Министерство финансов Украины сообщило, что по состоянию на 1 апреля 2021 в рамках поддержки малого и среднего бизнеса шестью банками было предоставлено 891 кредит. Общая сумма которых составила 1,193 миллиона гривен.

Кто предоставлял кредиты и кому

Обязательства по основному долгу, частично обеспечено государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 574 миллиона гривен. Это 15% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году, что составляет 3,93 миллиарда гривен.

Читайте также Украинцы все охотнее берут кредиты, – Нацбанк

Какие банки предоставляли кредиты

В марте к "ПриватБанку", "Укргазбанку", "Укрэксимбанку" и "Банку Восток", которые ранее заключили кредитные договоры и уже начали предоставлять кредиты бизнесу в рамках портфелей гарантированных кредитов, присоединились еще два – "Ощадбанк" и "Кредитвест банк".

Больше всего выдал кредитов ПриватБанк – 786 на общую сумму 723 миллионов гривен.

Инфографика Министерства финансов

В каких регионах больше всего выдали кредитов

Волынская область – лидирует среди регионов по сумме выданных кредитов, всего было выдано 110 кредитов (9%)

В Днепропетровские выдали – 109 (9%),

В Одесской области – 83 (7%).

Виды экономической деятельности

По виду экономической деятельности больше всего пользовались спросом кредиты, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, в таких сферах, как:

Сфера оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 432 кредита (36%),

Сельское (лесное, рыбное) хозяйство – 288 кредита (24%),

Перерабатывающая промышленность – 173 кредита (15%)

Инфографика Министерства финансов