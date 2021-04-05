Пресс-служба Министерства финансов сообщила, что по итогам предыдущей недели с 29 марта по 2 апреля 2021 года по программе кредитования 5–7–9% выдали кредитов почти на 2 миллиарда гривен. В общем, в рамках программы было выдано кредитов на сумму более 30 миллиардов гривен.

Кредиты за последнюю неделю За последнюю неделю, уполномоченные банки выдали 833 кредитов на общую сумму 1,9 миллиарда гривен. В Минфине отметили, что в настоящее время Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 28 банками. Читайте также Мы видим определенный прогресс, – Марченко о сотрудничестве с МВФ Сколько всего выдали кредитов С момента старта программы кредитования 5–7–9% банки выдали 12 539 кредитов на общую сумму – 30,8 миллиарда гривен. Больше всего составляют кредиты рефинансирования предыдущих кредитов – около 46% от всей суммы. Кредиты с момента старта программы 14,206 миллиарда гривен – были изданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

4,691 миллиарда гривен – предприниматели получили на инвестиционные цели;

11,913 миллиарда гривен – было выдано в качестве антикризисных кредитов. Что известно о программе кредитования 5 – 7 – 9% Государственная кредитная программа – финансовое учреждение, а единственным участником ФРП является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины. Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" введена по инициативе Президента Украины с целью упрощения доступа микро и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Контроль за реализацией программы возложен на Фонд развития предпринимательства (ФРП). ФРПфинансовое учреждение, а единственным участником ФРП является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины. Сэкономить на желанную квартиру или автомобиль значительно легче, когда не имеете кредитов. Чтобы погасить их и приблизиться к мечте, закажите услугу перекредитования от Идея Банка.