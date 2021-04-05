Кредиты 5–7–9%: сколько денег банки выдали бизнесу за последнюю неделю
Пресс-служба Министерства финансов сообщила, что по итогам предыдущей недели с 29 марта по 2 апреля 2021 года по программе кредитования 5–7–9% выдали кредитов почти на 2 миллиарда гривен. В общем, в рамках программы было выдано кредитов на сумму более 30 миллиардов гривен.
Источник:Министерство финансов Украины
Кредиты за последнюю неделю
Читайте также Мы видим определенный прогресс, – Марченко о сотрудничестве с МВФ
Сколько всего выдали кредитов
С момента старта программы кредитования 5–7–9% банки выдали 12 539 кредитов на общую сумму – 30,8 миллиарда гривен. Больше всего составляют кредиты рефинансирования предыдущих кредитов – около 46% от всей суммы.
Кредиты с момента старта программы
- 14,206 миллиарда гривен – были изданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
- 4,691 миллиарда гривен – предприниматели получили на инвестиционные цели;
- 11,913 миллиарда гривен – было выдано в качестве антикризисных кредитов.
Что известно о программе кредитования 5–7–9%Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5–7–9%" введена по инициативе Президента Украины с целью упрощения доступа микро и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Контроль за реализацией программы возложен на Фонд развития предпринимательства (ФРП). ФРП – финансовое учреждение, а единственным участником ФРП является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины.
Поделиться новостью