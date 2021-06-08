Доступные кредиты 5–7–9%: какие банки выдали больше всего кредитов от старта госпрограммы

В Министерстве финансов рассказали, что за первую неделю лета, по состоянию на 7 июня 2021 года по программе кредитования 5–7–9% выдали кредитов почти на 2 миллиарда гривен. В программе кредитования участвуют 31 банк, кто выдал больше всего кредитов, рассказываем далее.

Кредиты за неделю с начала июня

За последнюю неделю, уполномоченные банки выдали 592 кредитов на общую сумму 1,9 миллиарда гривен. Напомним, что государственная программа кредитования "Доступные кредиты 5–7–9%" функционирует уже 5 месяц, с начала 2021 года.

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Сколько всего уже выдали кредитов

С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" уполномоченные банки выдали 17 629 кредитов на общую сумму 45,9 миллиарда гривен.

Сколько и на что выдавали кредиты с момента старта программы:

18,37 миллиарда гривен – выданные в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

5,89 миллиарда гривен – предприниматели получили на инвестиционные цели;

21,69 миллиарда гривен – в качестве антикризисных кредитов.

Какие банки выдали больше всего кредитов

ПриватБанк – 5,82 тысячи кредитов на сумму в 4,27 миллиона гривен;

Ощадбанк – 2,39 тысячи кредитов на суму в 4,59 миллиона гривен;

Райффайзен банк Аваль – 1,98 тысячи кредитов на сумму в 8,70 миллиона гривен;

Укргазбанк – 1,53 тысячи кредитов на сумму в 2,69 миллиона гривен;

ПУМБ – 1,12 тысячи кредитов на сумму в 5,27 миллиона гривен.

Инфографика Министерства финансов Украины