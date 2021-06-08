Кредиты за неделю с начала июня

За последнюю неделю, уполномоченные банки выдали 592 кредитов на общую сумму 1,9 миллиарда гривен. Напомним, что государственная программа кредитования "Доступные кредиты 579%" функционирует уже 5 месяц, с начала 2021 года.

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Сколько всего уже выдали кредитов

С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 579%" уполномоченные банки выдали 17 629 кредитов на общую сумму 45,9 миллиарда гривен.

Сколько и на что выдавали кредиты с момента старта программы:

  • 18,37 миллиарда гривен выданные в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
  • 5,89 миллиарда гривен предприниматели получили на инвестиционные цели;
  • 21,69 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов.

Какие банки выдали больше всего кредитов

  • ПриватБанк 5,82 тысячи кредитов на сумму в 4,27 миллиона гривен;
  • Ощадбанк 2,39 тысячи кредитов на суму в 4,59 миллиона гривен;
  • Райффайзен банк Аваль 1,98 тысячи кредитов на сумму в 8,70 миллиона гривен;
  • Укргазбанк 1,53 тысячи кредитов на сумму в 2,69 миллиона гривен;
  • ПУМБ – 1,12 тысячи кредитов на сумму в 5,27 миллиона гривен.

Инфографика Министерства финансов Украины

Что известно о программе кредитования 579%

Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 579%" введена по инициативе Президента Украины с целью упрощения доступа микро и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Контроль за реализацией программы возложен на Фонд развития предпринимательства (ФРП). ФРП финансовое учреждение, а единственным участником ФРП является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины.