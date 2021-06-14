Доступные кредиты 5-7-9%: на что чаще всего бизнес берет займы в Украине

В Министерстве финансов рассказали, что с момента старта государственной программы кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали бизнесу уже более 18 тысяч кредитов. Чаще всего займы брали для рефинансирования ранее полученных кредитов.
Главные цифры госпрограммы
За 5 месяц функционирования программы, банки выдали 18,14 тысячи кредитов на общую сумму 47,5 миллиарда гривен. В программе кредитования "Доступные кредиты 5–7–9%" участвует 31 банк, который заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.
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Для чего бизнес чаще всего берет кредиты
- Для рефинансирования ранее полученных кредитов банки выдали кредитов на общую сумму в 8,76 миллиарда гривен.
- На инвестиционные цели – 6,04 миллиарда гривен.
- Антикризисных кредитов – на 22,72 миллиарда гривен.
Инфографика Министерства финансов Украины