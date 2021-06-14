Доступные кредиты 5-7-9%: на что чаще всего бизнес берет займы в Украине

14 июня 2021 , 17:32
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Источник:

Министерство финансов Украины

В Министерстве финансов рассказали, что с момента старта государственной программы кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали бизнесу уже более 18 тысяч кредитов. Чаще всего займы брали для рефинансирования ранее полученных кредитов.

Главные цифры госпрограммы 

За 5 месяц функционирования программы, банки выдали 18,14 тысячи кредитов на общую сумму 47,5 миллиарда гривен. В программе кредитования "Доступные кредиты 5–7–9%" участвует 31 банк, который заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.

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Для чего бизнес чаще всего берет кредиты

  • Для рефинансирования ранее полученных кредитов банки выдали кредитов на общую сумму в 8,76 миллиарда гривен.
  • На инвестиционные цели – 6,04 миллиарда гривен.
  • Антикризисных кредитов – на 22,72 миллиарда гривен.
За последнюю неделю (с 7 по 14 июня 2021 года) уполномоченные банки выдали 512 кредита на общую сумму 1,6 миллиарда гривен.

Инфографика Министерства финансов Украины 

Что известно о программе "Доступные кредиты 579"

Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 579%" введена по инициативе Президента Украины с целью упрощения доступа микро и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Контроль за реализацией программы возложен на Фонд развития предпринимательства (ФРП). ФРП – финансовое учреждение, а единственным участником ФРП является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины.
Автор: Дар'я Вереньова