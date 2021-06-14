Главные цифры госпрограммы

За 5 месяц функционирования программы, банки выдали 18,14 тысячи кредитов на общую сумму 47,5 миллиарда гривен . В программе кредитования "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" участвует 31 банк, который заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.

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Для чего бизнес чаще всего берет кредиты

Для рефинансирования ранее полученных кредитов банки выдали кредитов на общую сумму в 8,76 миллиарда гривен.

На инвестиционные цели – 6,04 миллиарда гривен.

– Антикризисных кредитов – на 22,72 миллиарда гривен.

За последнюю неделю (с 7 по 14 июня 2021 года) уполномоченные банки выдали 512 кредита на общую сумму 1,6 миллиарда гривен. Инфографика Министерства финансов Украины