Почему рейтинг "Укрзализныци" повысили

По мнению агентства S&P, выпуск облигаций позволит "Укрзализныце" существенно улучшить ликвидность и эффективно управлять кредитным портфелем, в частности осуществлять выплаты по финансовым обязательствам в течение 2021 – 2022 годов, несмотря на постоянное пребывание в условиях нестабильного рабочей среды и значительные инвестиционные потребности.

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Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик отметил, что еще одно ведущее рейтинговое агентство (Standard & Poors) подтвердило правильный вектор развития компании.

Такой вывод – важный показатель деятельности "Укрзализныци", что добавляет инвесторам уверенности в стабильности компании,

– рассказал Юрик.

Что означает кредитный рейтинг уровня "CCC +" Класс "С" указывает на то, что платежеспособность эмитента слишком зависит от внутриэкономической ситуации. Уровень "ССС +" означает, что существует вероятность дефолта по долговым обязательствам заемщика. Своевременность и объем выплаты процентов и основной суммы по долговым обязательствам в значительной мере зависят от коммерческих, финансовых и экономических условий.

Напомним , что "Укрзализныця" одна из первых квазисуверенных компаний в постковидний период привлекла необеспеченное финансирования в размере 300 миллионов долларов, путем выпуска еврооблигаций. Привлеченные средства планировалось направить на рефинансирование долга компании.

Доходный II квартал

По результатам II квартала (апрель – июнь) 2021 года прибыль "Укрзализныци" составила 227,4 миллиона гривен, что стало весьма показательным против убытков в 1,8 миллиарда гривен в I квартале.

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Обратите внимание , что согласно аналитике издания "Марлин" АО "Укрзализныця" было самым убыточным, среди 15 госкомпаний. Подробнее о том, какие еще компании оказались убыточными по результатам января – мая 2021 года, читай в другом материале Экономики 24.

Сколько "Укрзализныця" должна вернуть в ближайшие годы

Как ранее рассказывал эксголова "Укрзализныци" Владимир Жмак в интервью изданию Mind , "Укрзализныця" должна вернуть: