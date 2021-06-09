Новый кредит от Всемирного банка: на что выделят средства и о какой сумме идет речь

В Министерстве энергетики Украины рассказали, что Всемирный банк и Фонд чистых технологий на льготных условиях предоставят Украине более 200 миллионов долларов кредита для реализации инвестиционного проекта ЗАО "Укргидроэнерго" по повышению устойчивости энергосистемы.
Средства для электроэнергетики
Минэнергетики рассказало о привлечения 211 миллионов долларов для реализации проекта, в частности отмечается, что:
- Всемирный банк выделит 117 миллионов долларов.
- Еще 34 миллиона долларов получат от Фонда чистых технологий.
Интересно Всемирный банк прогнозирует рекордный скачок мировой экономики в 2021 году
Полученные средства Украина направит на повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети.
Совет директоров Всемирного банка рассмотрит пакет гарантийных и финансовых сделок до конца июня текущего года. В Минэнерго напомнили и о том, что 2 июня 2019 года Кабинет Министров принял решение о целесообразности привлечения внешнего финансирования для внедрения этого инвестиционного проекта.
Переговоры между Украиной и Всемирным банком / Фото: Минэнерго
Важность проекта ЗАО "Укргидроэнерго"
Первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко рассказал, что проект будет способствовать повышению надежности работы украинской энергосистемы, выполнению требований относительно функционирования в синхронном режиме с европейскими сетями и международными обязательствами в области сокращения выбросов парниковых газов.
В рамках проекта предусматривается:
- Установка систем аккумулирования энергии на четыре ГЭС "Укргидроэнерго".
- Установление CЕС мощностью 35,9 мегаватта в качестве резервного источника энергоснабжения и для подзарядки аккумуляторов.
- Также на Днестровской ГЭС установят аккумуляторы мощностью 15 мегаватт в качестве источника для зарядки местного электротранспорта и СЭС мощностью 28 мегаватт.