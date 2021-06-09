Новый кредит от Всемирного банка: на что выделят средства и о какой сумме идет речь

В Министерстве энергетики Украины рассказали, что Всемирный банк и Фонд чистых технологий на льготных условиях предоставят Украине более 200 миллионов долларов кредита для реализации инвестиционного проекта ЗАО "Укргидроэнерго" по повышению устойчивости энергосистемы.

Средства для электроэнергетики

Минэнергетики рассказало о привлечения 211 миллионов долларов для реализации проекта, в частности отмечается, что:

Всемирный банк выделит 117 миллионов долларов.

Еще 34 миллиона долларов получат от Фонда чистых технологий.

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Полученные средства Украина направит на повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети.

Совет директоров Всемирного банка рассмотрит пакет гарантийных и финансовых сделок до конца июня текущего года. В Минэнерго напомнили и о том, что 2 июня 2019 года Кабинет Министров принял решение о целесообразности привлечения внешнего финансирования для внедрения этого инвестиционного проекта.

Переговоры между Украиной и Всемирным банком / Фото: Минэнерго

Важность проекта ЗАО "Укргидроэнерго"

Первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко рассказал, что проект будет способствовать повышению надежности работы украинской энергосистемы, выполнению требований относительно функционирования в синхронном режиме с европейскими сетями и международными обязательствами в области сокращения выбросов парниковых газов.

В рамках проекта предусматривается: