Как пояснили в Министерстве социальной политики, нормативы, по которым украинцы из "красных" областей будут получать субсидии, увеличены на 50%.
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Как известно, субсидия предоставляется на оплату за:
- холодную и горячую воду,
- водоотведение,
- электроэнергию,
- природный газ.
Таким образом, в октябре для домохозяйств в регионах с «красным» уровнем карантинных ограничений расчет субсидии на указанные услуги будет осуществлен на увеличенные социальные нормативы.
Стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:
- холодная вода – 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды),
- горячая вода – 1,6 кубометра на одного человека в месяц,
- водоотведение – 3,6 кубометра на одного человека в месяц,
- газ – при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;
- электроэнергия – 70 киловатт в час в месяц на семью из одного человека.
Ранее в Министерстве социальной политики Украины отметили, что даже граждане с задолженностью смогут претендовать на субсидию. Для этого украинцам нужно заключить договор реструктуризации и обратиться в орган соцзащиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии.
В то же время, отмечают в ведомстве, жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности. Чтобы узнать детали, в Минсоцполитики советуют потребителям обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.