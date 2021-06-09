Наоборот, от такой ситуации можно ожидать угроз. Об этом в эфире сообщил экономический эксперт Тарас Козак.

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Угрозы от ухода COVID-19

По его словам, раньше все боялись, что наступит коронавирус и экономика рухнет. Поэтому западные развитые экономики научились бороться с этим с помощью печатания долларов, евро или других валют.

То, что коронавирус отступает прежде всего в мире, это несет неожиданные угрозы,

– подчеркнул Козак.

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки, Европа, другие развитые страны "завалены" свободными деньгами. Ликвидности, то есть лишних денег, в банках очень много. Все экономики "заливают" деньгами для потребительского спроса.

Справка. По информации из Википедии, ликвидность – это возможность быстро перевести актив в наличные без значительной потери его стоимости, то есть с минимальными затратами.

"Когда закончится пандемия, это "заливание" рынков деньгами закончится. То есть центральные банки этих стран будут изымать какие-то объемы денег с рынков, и это означает, что в западных экономиках возможны какие-то кризисные явления", – отметил Козак.

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Экономический эксперт считает, что Украина имеет очередную возможность воспользоваться случаем, который создал кризис в разных видах. "Если мы под этот рост экономики еще бы сделали реформу, было бы менее болезненно, чем если мы их делаем "из-под палки МВФ", когда у нас все очень плохо", – добавил Козак.

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