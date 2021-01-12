Из Фонда борьбы с коронавирусом по состоянию на 31 декабря 2020 года использовали 63,7 миллиардов гривен из предусмотренных 72 миллиардов. Это составляет 89% использованных средств из общей суммы.

Из выделенных правительством 6,4 миллиарда гривен специального фонда государственного бюджета направлено 2,8 миллиарда. Об этом сообщили на сайте Министерства финансов.

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На сферу здравоохранения использовано 19,4 миллиарда гривен. Из них 22,4 миллиарда выделили из общего фонда государственного бюджета.

На что потратили деньги

84 миллионов гривен из предусмотренных 100 миллионов потратили на закупку аппаратов ИВЛ;

3,3 миллиарда гривен из 4 миллиардов – на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медиков;

2,3 миллиарда гривен – на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц;

1,4 миллиарда гривен из 1,7 миллиарда – на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных больниц;

1,4 миллиарда гривен из предусмотренных 1,5 миллиарда – на обеспечение больниц кислородом;

3,9 миллиарда гривен с 5,3 миллиарда – на закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

1 миллиард гривен – на обеспечение опорных больниц цифровыми диагностическими рентгеновскими системами;

5,5 миллиарда гривен из 6 миллиардов – повышение надбавок и доплат медикам.

Кроме того, на социальную защиту использовали 12,8 миллиарда гривен из 17,4 миллиарда из общего фонда государственного бюджета.

На обеспечение правопорядка – 4,5 миллиарда гривен.

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На стимулирование экономики – 26,4 миллиарда гривен из 27 миллиардов. Из них на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения потратили 25,7 миллиарда гривен из предусмотренных 26,2 миллиарда.

В Минфине отметили, что из денег специального фонда государственного бюджета использовали 55,5% из выделенных 5 миллиардов гривен на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы из-за карантина. Также почти 1,4 миллиарда гривен предусмотрены на приобретение вакцины против COVID-19.