С ковидного фонда не использовали почти 10 миллиардов: детали
Из Фонда борьбы с коронавирусом по состоянию на 31 декабря 2020 года использовали 63,7 миллиардов гривен из предусмотренных 72 миллиардов. Это составляет 89% использованных средств из общей суммы.
Из выделенных правительством 6,4 миллиарда гривен специального фонда государственного бюджета направлено 2,8 миллиарда. Об этом сообщили на сайте Министерства финансов.
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На сферу здравоохранения использовано 19,4 миллиарда гривен. Из них 22,4 миллиарда выделили из общего фонда государственного бюджета.
На что потратили деньги
- 84 миллионов гривен из предусмотренных 100 миллионов потратили на закупку аппаратов ИВЛ;
- 3,3 миллиарда гривен из 4 миллиардов – на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медиков;
- 2,3 миллиарда гривен – на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц;
- 1,4 миллиарда гривен из 1,7 миллиарда – на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных больниц;
- 1,4 миллиарда гривен из предусмотренных 1,5 миллиарда – на обеспечение больниц кислородом;
- 3,9 миллиарда гривен с 5,3 миллиарда – на закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
- 1 миллиард гривен – на обеспечение опорных больниц цифровыми диагностическими рентгеновскими системами;
- 5,5 миллиарда гривен из 6 миллиардов – повышение надбавок и доплат медикам.
Кроме того, на социальную защиту использовали 12,8 миллиарда гривен из 17,4 миллиарда из общего фонда государственного бюджета.
На обеспечение правопорядка – 4,5 миллиарда гривен.
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На стимулирование экономики – 26,4 миллиарда гривен из 27 миллиардов. Из них на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения потратили 25,7 миллиарда гривен из предусмотренных 26,2 миллиарда.
В Минфине отметили, что из денег специального фонда государственного бюджета использовали 55,5% из выделенных 5 миллиардов гривен на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы из-за карантина. Также почти 1,4 миллиарда гривен предусмотрены на приобретение вакцины против COVID-19.
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