Государство от этого не выиграет, – Косянчук об урегулировании стоимости топлива

Кабинет Министров ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. По мнению ряда экспертов, такое решение нецелесообразно, так как оно не позволяет украинцам экономить.

Самое интересное то, что от такой ситуации не выиграет никто. Такое мнение в эфире высказал эксперт нефтегазового рынка Леонид Косянчук.

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"Государство не выиграет вовсе, потому что оно взимает все налоги до момента продажи. Проигрывают потребители", – сказал эксперт.

За все в конце концов заплатит конечный потребитель, как и всегда,

– отметил Косянчук.

По мнению специалистов, из-за санкций Соединенных Штатов Америки против Беларуси Украина будет иметь уменьшение поставок топлива уже с июня 2021 года.

Не стоит политизировать ситуацию с Беларусью, – Косянчук

Косянчук считает, что относительно белорусских ограничений не стоит политизировать ситуацию. Он отметил, что бесспорно присоединение Украины к санкциям Европейского Союза не добавило покоя торговым отношениям между странами, однако ограничение оборота и поставок бензина в Украину прежде всего вызвано другими обстоятельствами.

"Обострять ситуацию с Беларусью не нужно. У нас не так много осталось дружественных стран вокруг", – добавил эксперт нефтегазового рынка.

Уже с июня Беларусь может прекратить поставки бензина А-95 в Украину. В то же время эксперты успокаивают, уверяя, что импорт бензина ограничили из-за технологических процессов на белорусском производстве.

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Урегулирование цен на топливо в Украине: кратко