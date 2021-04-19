Институт аграрной экономики Украины исследовал, что пасхальная корзина украинцам в 2021 году обойдется на 25,8% дороже, чем в прошлом году. Как считали в институте и, как сэкономить, рассказываем далее.

Цена пасхальной корзины 2021

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко рассказал, что в 2021 году стоимость пасхальной корзины, в среднем по Украине, по состоянию на март – составит около 780 гривен. В институте отметили и то, что стоимость пасхального набора подорожала на 160 гривны по сравнению с предыдущей Пасхой.

Читайте также Алкоголь и молочные продукты: что больше всего покупали украинцы в 2020

Напомним, на Пасху 2020 пасхальная корзина стоила 620 гривен.

Как считали

В Институте считали, опираясь на данные Государственной службы статистики, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах по состоянию на 1 апреля 2021 года. Аналитики принимали во внимание цены на такие продукты, как: яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен, соль и, конечно, кулич.

Стоимость продуктов

Яйца

Яйца – стали неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года. Цена за десяток составляет 38 гривен, что на 90% больше, чем в марте прошлого года.

Мясные продукты и сало

Мясные изделия – традиционно дорогие, так домашняя колбаса стоит в среднем 230 – 305 гривен за килограмм. Стоимость килограмма буженины составит 230 – 280 гривен. Килограмм сала украинцам обойдется в 90 – 132 гривен за килограмм.

По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы – на 10,2%.

Молочные продукты

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр 200 – 268 гривен за килограмм, а сливочное масло будет стоить 180 – 230 гривен за килограмм. Мягкий сыр обойдется примерно в 100 – 120 гривен за килограмм.

Цена хрена осталась, как и в прошлом году 14 гривен за 250 граммов.

Как сэкономить на пасхальной корзине

Директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко отметил, что куличи домашней выпечки обойдутся в 120 гривен за килограмм. В магазинах и супермаркетах они стоят дороже.

Методы сбережения от Института аграрной экономики

Если вы хотите сэкономить, готовясь к Пасхе, то стоит печь куличи сами. Также сэкономить можно за счет дорогой части пасхальной корзины – домашней колбасы, буженины, сыра. Можно сэкономить на уменьшении количества продуктов в корзине.

Вместе с тем общая стоимость Пасхальной корзины составляет 6 – 7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20 – 22% средней пенсии, что есть доступно для большинства наших сограждан, подытожил Юрий Лупенко.