Корейское экономическое чудо: в каких отраслях эта страна среди лидеров

Еще несколько десятилетий назад о Южной Корее говорили как об одном из "азиатских тигров" в экономике. Сегодня эта страна уверенно вышла на первые роли не только в мировой экономике, но и культуре. Приведем несколько примеров.

Судостроение

Южная Корея в течение последних нескольких лет стала лидером судостроении, перехватив первенство у двух гигантов отрасли – Японии и Китая. В 2019 году Корея получила 37% всех заказов на корабли, крупнейшие судостроительные компании страны – Hyundai Heavy Industries Group и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.

​Кстати: Можно ли в Украине взять беспроцентный кредит на авто?



Каждое третье судно в мире построено в Корее / Фото gcaptain.com

Автомобилестроение

Концерн Hyundai-Kia по результатам 2020 года выпустил 6,52 млн автомобилей, это четвертый результат среди ведущих автоконцернов мира. Концерн производит автомобили на десятках заводов в мире и продает через сеть из нескольких тысяч автосалонов. Если раньше корейские автомобили считались надежными, однако достаточно простыми, то теперь они считаются одними из самых технологичных в мире. Например, новый Hyundai TUCSUN Hybrid, недавно появившийся на украинском рынке, получил не только авангардный дизайн, которым существенно отличается от конкурентов, но и инновационную гибридную силовую установку, которая выдает мощность 230 к.с. и 350 Нм максимального крутящего момента.

Hyundai TUCSON впечатляет "внеземным" дизайном / Фото Hyundai

Электроника

Столица Кореи город Сеул считается одним из самых "продвинутых" во внедрении цифровых технологий. А корейские концерны Samsung и LG Electronics – лидеры в мире в области телевизоров и экранов для мобильных гаджетов, смартфонов и бытовой электроники.

Киноиндустрия

Несмотря на определенные особенности культуры, корейские сериалы стали популярными во всем мире. Индустрия кинопроизводства в Корее – одна из самых сильных в мире, и уступает разве что Голливуду и Болливуду. Корейские дорамы (драмы), исторические фильмы и сериалы для подростков снимаются постоянным конвейером и имеют по несколько сотен серий. Некоторые сюжеты переснимаются в других странах – например, "Жемчужина дворца" демонстрировалась в 91 стране мира.

Поп-музыка

Корейская популярная музыка, или k-pop – это направление, которое перевернуло мировую песенную индустрию. Ее исполняют молодые парни и девушки с идеальной внешностью, при этом они еще и танцуют. Стили k-pop – это сочетание национальных корейских привычек с западным звучанием – поп-музыки, рэпа или R'N'B. Часто припевы и главные слова исполняют на английском, поэтому "кей-поп" понятен и популярен во всем мире. А от исполнителей корейской музыки млеют как девушки в Китае, так и в Америке. Кстати, как и от их гонораров.



Самая популярная корейская поп-группа BTS в рекламе Луи Витон / Фото Courtesy of Louis Vuitton

Косметика

Говорят, что корейская косметика наиболее действенна среди продукции из других стран. Ведь она создана на основе природных компонентов. Индустрия косметики в Корее настолько развита, что в ней существуют сотни брендов, которые специализируются в основном на уходе за кожей. Не потому ли кореянки выглядят так молодо, что используют лишь косметику своей страны.

Заключение Экономика 24

Практически во всех отраслях экономики Южная Корея достигла немалых успехов. А в некоторых стала и мировым лидером. В не самом лучшем для экономики 2020 годе ВВП Кореи на душу населения достиг 44621 долларов США (по данным МВФ) и занял в рейтинге самых развитых стран мира 24 место (для примера – Украина со 13110 долларами – на 90-м месте). А это свидетельство как уровня промышленности страны, так и благосостояния населения.