На выставке вооружений в Объединенных арабских эмиратах "Укроборонпром" подписал с Пакистаном контракт на десятки миллиардов долларов. В рамках контракта стороны договорились о ремонте танков Т-80УД.

Соглашение с Пакистаном

Соглашение на сумму в 85,6 миллиона долларов "Укроборонпром" и Пакистан заключили на международной выставке вооружений IDEX-2021, о чем сообщила пресс-служба "Укроборонпром". Такую плату согласился заплатить концерн за услуги Пакистана в связи с ремонтом нескольких танков Т-80УД.

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Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев отметил в сообщении пресс-службы, что стороны между собой договорились не только о ремонте танков Т-80УД, но и обсудили новые заказы на поставку в Пакистан двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2.

Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, обеспечивает высокое качество работ и продукции,

– Юрий Гусев.

Стоит заметить, что это первый контракт концерна с Пакистаном в текущем году / Ukroboronprom

Другие договоренности "Укроборонпром"

В рамках выставки состоялась также встреча генерального директора Укроборонпрома с вице-премьер-министром ОАЭ, во время которой господин Гусев обсудил состояние реализации совместных проектов и было определенно приоритетные направления будущего сотрудничества с Мансуром бин Заед аль-Нахаян.

В ближайшее время нас ожидает активизация двустороннего военно-технического сотрудничества между Украиной и ОАЭ,

– отметил Юрий Гусев.

На выставке вооружений "Укроборонпром" достиг ряда предварительных договоренностей с такими странами, как:

Объединенные Арабские Эмираты,

Саудовская Аравия,

Иордания.

Договоренности между упомянутыми странами касались:

сферы высокоточного оружия,

беспилотных платформ,

космических технологий,

ремонта авиадвигателей и тому подобное.

Последние соглашения между Украиной и ОАЭ

Во время последнего официального визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ был подписан ряд меморандумов и контрактов.

Меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting

Документы в области обороны

Меморандум в аграрной сфере

"Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala

Общая стоимость подписанных меморандумов и контрактов превысила сумму в более чем 3 миллиардов долларов.

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Что известно о выставке IDEX–2021 IDEX – одна из самых представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности, которая проводится под патронажем президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны. Выставка проводится в Абу-Даби 1 раз в 2 года, начиная с 1993 года.



Основные профили выставки IDEX: вооружение, электронные средства защиты, баллистические системы, радарные установки, телекоммуникации, оптическая электроника, боеприпасы, военное снаряжение, противоминные системы, системы защиты на земле, в воде и воздухе, инженерные установки, спецтехника.

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