Контракт на более чем 85 миллионов долларов: о чем договорился "Укроборонпром" с Пакистаном
На выставке вооружений в Объединенных арабских эмиратах "Укроборонпром" подписал с Пакистаном контракт на десятки миллиардов долларов. В рамках контракта стороны договорились о ремонте танков Т-80УД.
Источник:Укроборонпром
Соглашение с Пакистаном
Соглашение на сумму в 85,6 миллиона долларов "Укроборонпром" и Пакистан заключили на международной выставке вооружений IDEX-2021, о чем сообщила пресс-служба "Укроборонпром". Такую плату согласился заплатить концерн за услуги Пакистана в связи с ремонтом нескольких танков Т-80УД.
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Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев отметил в сообщении пресс-службы, что стороны между собой договорились не только о ремонте танков Т-80УД, но и обсудили новые заказы на поставку в Пакистан двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2.
Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, обеспечивает высокое качество работ и продукции,
– Юрий Гусев.
Стоит заметить, что это первый контракт концерна с Пакистаном в текущем году / Ukroboronprom
Другие договоренности "Укроборонпром"
В рамках выставки состоялась также встреча генерального директора Укроборонпрома с вице-премьер-министром ОАЭ, во время которой господин Гусев обсудил состояние реализации совместных проектов и было определенно приоритетные направления будущего сотрудничества с Мансуром бин Заед аль-Нахаян.
В ближайшее время нас ожидает активизация двустороннего военно-технического сотрудничества между Украиной и ОАЭ,
– отметил Юрий Гусев.
На выставке вооружений "Укроборонпром" достиг ряда предварительных договоренностей с такими странами, как:
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Саудовская Аравия,
- Иордания.
Договоренности между упомянутыми странами касались:
- сферы высокоточного оружия,
- беспилотных платформ,
- космических технологий,
- ремонта авиадвигателей и тому подобное.
Последние соглашения между Украиной и ОАЭ
Во время последнего официального визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ был подписан ряд меморандумов и контрактов.
- Меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting
- Документы в области обороны
- Меморандум в аграрной сфере
- "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala
Общая стоимость подписанных меморандумов и контрактов превысила сумму в более чем 3 миллиардов долларов.
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Что известно о выставке IDEX–2021IDEX – одна из самых представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности, которая проводится под патронажем президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны. Выставка проводится в Абу-Даби 1 раз в 2 года, начиная с 1993 года.
Основные профили выставки IDEX: вооружение, электронные средства защиты, баллистические системы, радарные установки, телекоммуникации, оптическая электроника, боеприпасы, военное снаряжение, противоминные системы, системы защиты на земле, в воде и воздухе, инженерные установки, спецтехника.
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