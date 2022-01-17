Контрабандисты и конвертаторы, – Гетманцев о тех, кто против введения кассовых аппаратов

Глава комитета парламента по финансам и налогам Даниил Гетманцев раскритиковал тех, кто протестует против введения РРО. Нардеп подчеркнул, что против кассовых аппаратов те, кто не хочет "выходить из тени".

Нардеп подчеркнул, что те, кто хотели установить регистраторы расчетных операций, уже давно это сделали. Однако до сих пор остался бизнес, который выступает против этого.

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Категорически против РРО – контрабандисты и конвертаторы, – нардеп

При этом глава финансового комитета отметил, что нововведения всегда воспринимаются негативно.

Категорически против введения РРО выступают контрабандисты и конвертаторы. Их бизнес рушится. Но это и есть наша цель,

– сказал Гетманцев.

Отметим, что недавно Гетманцев сообщил, что в Украине уже зарегистрировали более 200 тысяч РРО. Это сделали ФЛП. Нардеп подчеркнул, что фискализация, прежде всего, – это не о штрафах, а о прозрачном ведении бизнеса.

Больше здесь ФЛП зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов, – Гетманцев

Что известно об обязательном введении кассовых аппаратов:

1 января 2022 года для большинства плательщиков единого налога второй-четвертой групп применение РРО/ПРРО стало обязательным.

Есть исключение – для предпринимателей в сельской местности.

Также освобождены от обязательных РРО предприниматели, которые не осуществляют расчетные операции, и ФЛП 1 группы, продающие товары в розницу на рынках или предоставляют бытовые услуги без наемных работников.

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