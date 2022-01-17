Нардеп подчеркнул, что те, кто хотели установить регистраторы расчетных операций, уже давно это сделали. Однако до сих пор остался бизнес, который выступает против этого.

К теме Обязательные РРО с 1 января: правда и мифы о внедрении для ФЛП

Категорически против РРО – контрабандисты и конвертаторы, – нардеп

При этом глава финансового комитета отметил, что нововведения всегда воспринимаются негативно.

Категорически против введения РРО выступают контрабандисты и конвертаторы. Их бизнес рушится. Но это и есть наша цель,

– сказал Гетманцев.

Отметим, что недавно Гетманцев сообщил, что в Украине уже зарегистрировали более 200 тысяч РРО. Это сделали ФЛП. Нардеп подчеркнул, что фискализация, прежде всего, – это не о штрафах, а о прозрачном ведении бизнеса.

Больше здесь ФЛП зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов, – Гетманцев

Что известно об обязательном введении кассовых аппаратов:

1 января 2022 года для большинства плательщиков единого налога второй-четвертой групп применение РРО/ПРРО стало обязательным.

Есть исключение – для предпринимателей в сельской местности.

Также освобождены от обязательных РРО предприниматели, которые не осуществляют расчетные операции, и ФЛП 1 группы, продающие товары в розницу на рынках или предоставляют бытовые услуги без наемных работников.

Смотрите видео, как ранее ФЛП штурмовали Верховную Раду: