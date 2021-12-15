Президент страны объяснил, что для увеличения поставок газа необходимы переговоры. Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию.

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Алиев рассказал, что страна имеет огромные залежи природного газа, а также более короткий транспортный путь, чем традиционные поставки природного газа в Европу.

В 2022 году мы планируем поставить в Европу 9 миллиардов кубометров, в 2023 году – 11 миллиардов кубометров газа. Тем не менее, эта цифра может быть увеличена, но, как вы знаете, газовый рынок отличается от нефтяного. Здесь договоры заключаются заранее,

– заявил президент.

Он также объяснил, что соглашения по объемам газа были заключены до ввода в эксплуатацию газопровода, поскольку в газовой сфере бизнес ведется в этой форме.

Он также добавил, что для увеличения добычи или планирования сотрудничества с новыми членами Евросоюза на практическом уровне требуется:

провести переговоры и оценить потенциал этих рынков;

а также взаимосвязь между системами газовой инфраструктуры в Европе.

Президент объяснил, что страна больше всего газа поставляет в Италию, за ней – в Грецию и Болгарию.

"При этом есть потенциал для увеличения расширения географии (поставок – 24 канал)", – подытожил президент страны.

Последние новости касательно поставок российского газа

15 декабря Еврокомиссия предложила странам-членам Евросоюза не продлевать долгосрочные контракты на импорт газа. По мнению ЕС, это ускорит переход на "зеленую энергетику" и развитие рынка водорода. Речь идет об отказе после 2049 года.

Кроме того, 14 декабря источники из немецких властей рассказали, что западные страны пригрозили ввести жесткие экономические и политические санкции против России, если она нападет на Украину.

Кроме того, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Россия оказывает давление на Европу с помощью дефицита газа. Он объяснил, что это проблема геополитического уровня.

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