Новый сервис бесконтактных оплат

Владельцы часов SwatchPAY! смогут рассчитываться ими везде, где есть бесконтактный терминал. Например, в магазинах или общественном транспорте. В компании Mastercard рассказали, что данная опция уже доступна для владельцев их карт от банков Восток, Сбербанка и ПриватБанка.

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SwatchPAY! – альтернатива Apple Pay, Garmin Pay и Google Pay, которые ранее запустились в Украине и сейчас пользуются популярностью среди населения.

Как будет осуществляться оплата

В часах SwatchPAY! используется чип NFC, поэтому для оплаты пользователю нужно будет просто поднести часы к бесконтактному терминалу.

Сервис SwatchPAY! работает на базе глобальной цифровой платформы токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется уникальной шестнадцати значительной комбинацией цифр или, иначе говоря, токеном.

Токен заменяет фактические данные банковской карты при оплате, обеспечивая максимальный уровень защиты платежной транзакции.

Как воспользоваться новым сервисом SwatchPAY!

Установить мобильное приложение SwatchPAY! на смартфон, которое доступно на операционных систем iOS и Android.

Добавить в него данные своей платежной карты. Их можно просканировать с помощью смартфона или ввести вручную.

Активировать часы с помощью SwatchPAY!.